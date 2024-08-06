Baraka Kültür Merkezi, Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda kültür sanat içerikli yaz şöleni düzenledi.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, pazar akşamı yapılan yaz şöleninde halk dansları, tiyatro, müzik, sunum ve video gösterileri, Kıbrıs manileri gibi içerikler yer aldı.

Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla düzenlenen şölende, stantlarda Baraka üretimleri olan kitaplar, Argasdi dergileri, müzik ve belgesel cd’leri ve “başka bir kültür mümkün” sloganlı hatıra anahtarlıklar satışa sunuldu.

Yönetim Kurulu üyesi Pınar Piro’nun Kıbrıs manileriyle ve Nazım şiirleriyle süslediği sunuşla başlayan gecede, dernek Başkanı Mustafa Batak konuşma yaparak, birlikte üretmenin, kültür-sanatla direnmenin önemine işaret etti.

Konuk olarak davet edilen Göç-Taş halk dansları çocuk ve genç ekiplerinin gösteri sunduğu etkinlikte, Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Varsa Bir Durum Yapalım Açık Oturum” isimli interaktif oyununda; asgari ücret, servet vergisi, pahalılık ve gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi güncel konular mizahla işlendi.

Müzik öğretmeni ve Baraka üyesi Saadet Çaluda’nın eğitmenliğini üstlendiği ve Sol Anahtarı elemanları tarafından desteklenen Baraka Gençlik Orkestrası ilk kez 4 Ağustos gecesi Kızılbaş Parkı’nda sahne aldı. Gençlerin, yerli ve yabancı parçalardan oluşturdukları repertuara seyirciler de eşlik etti. Gecenin sonunda Sol Anahtarı müzik grubu sahne alarak, devrimci parçalar, Kıbrıs ezgileri ve grubun kendi bestelerinden oluşan bir dinleti sundu.

Hediye çekilişinde katılımcılara kitaplar, dergiler, müzik ve belgesel cd’leri armağan edildi.