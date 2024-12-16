Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 92 milyon 485 bin 800 TL'lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini oy birliği ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerine devam ediyor.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mecliste kurumların eksikliklerinin, sorumluluklarının ele alınmasının önemli olduğunu, bu çerçevede eleştirileri dinlemekten memnun olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, eleştirilerin azaldığını, daha önce daha çok eleştiriler tartışmalar yapıldığını ancak bugün komisyona güvenin arttığını, hak yememenin adaleti sağladığını kaydetti.

Meclise yönelik sınavlarla ilgili diyaloğun gerektiğine inandığını ifade eden Çavuşoğlu, daha hızlı münhallerin yapılmasının önemine işaret etti, komisyonun en erken zamanda sıkıntıları aşması ve geleceğe yönelik adımları atmasını temenni etti.

-Barçın

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın bütçede söz alarak, Meclisin, yabancılara mal satışı ile ilgili kararname ile baypas edilmesini protesto ettiğini ve bugün protesto amacıyla divanda görev yapmayacağını söyledi.

Barçın, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun ülke için önemine işaret ederek, komisyonun, topluma güven içinde ve kimsenin kafasında soru işareti olmadan bir düzen içinde hizmet verdiğini kaydetti.

Toplumda bu algının bozulmaması için ve komisyonun gelişmesi amacıyla eksiklikleri dile getirdiğini belirten Barçın, gördüğü eksiklikleri anlattı ve her makamın haddini bilerek hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun, Mecliste yapılacak terfilerle ilgili haddini aştığına işaret eden Barçın, komisyon tarafından verilen yazılı cevabı okudu ve komisyonun sınavları yürütmekle görevli olduğunu kaydetti.

Barçın, kamuya girerken aranan niteliklerle ilgili görülen eksiklikleri anlatarak, komisyonun görevini yerine getirirken, kendini örneğin Milli Eğitim Bakanlığı yerine koyamayacağını söyledi.

Yapılan eleştirilerin var olan güveni tesis etme amacı taşıdığını ifade eden Barçın, komisyonun Meclise talimat veremeyeceğini anlattı. Barçın, bir yıl önce sınavı yapılıp Meclise alınan kişilerin yükselmesinin nasıl yapılamayacağını sordu. Barçın, dayatmaya izin vermeyeceklerini, hiç bir milletvekilinin de izin vereceğine inanmadığını kaydetti.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler de yerinden söz alarak, “Yazım uslubundan ben de şikayetçiyim, Meclis çalışanlarının da mağdur edilmesine karşıyım, önemli olan çalışanların hakkının verilmesidir, yasa çağ dışı kaldıysa engelleme değil çözüm bulmak önemlidir. Devrim arkadaşıma katılıyorum.” dedi.

-Hamzaoğulları

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun değeri ve önemine işaret ederek, komisyonun işleyişinin, adaletli sınav sistemiyle doğru bir çizgide olduğunu kaydetti. Hamzaoğulları, bazı işe alımların yavaşlatıldığını, münhallerin açılmadığını ancak devlete memurların adaletli sınav sistemiyle hızlı bir şekilde alınması gerektiğini ifade etti.