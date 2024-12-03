Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias davasının bugünkü duruşmasının ardından basına yaptığı açıklamada, mahkemede bugün önemli gelişmeler olduğunu söyledi.

Sabah mahkemenin açılmasıyla savcının esasa ilişkin kararını okuduğunu ifade eden Esendağlı, bunun savcının son icatlarından biri olduğunu, sanıklara çok ciddi kusurlar addetmesine rağmen, yargılamayı bilinçli taksir seviyesinde tutuğunu kaydetti.

Mütalaanın erken safhada geldiğini belirten Esendağlı, bilir kişi raporu hiç tartışılmadığı için bunun beklenmediğini söyledi.

Özellikle sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için bir süreye ihtiyaçları olduğunu beyan etmeleri üzerine ailelerin avukatlarının da aynı süreyi talep ettiklerini ifade eden Esendağlı, aslında rapora ilişkin cevaplar için davanın erteleneceğinin sabah belli olduğunu aktardı.

-“Bilirkişi raporuna itirazlar reddedildi”

Mahkemenin ara kararında tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin ve tutuksuz sanıkların durumunun devamına karar verdiğini ifade eden Esendağlı, bugünün en önemli kararlarından birinin de sanık avukatlarının bilirkişi raporuna itirazlarına yönelik tüm taleplerin reddedilmesi olduğunu vurguladı.

Esendağlı ayrıca, mahkemede kamu görevlilerinin akıbetinin başsavcılığa sorulmasının dair bir müzakere yazılmasına karar verildiğini de aktardı.

Mahkeme mazeretli avukatların mazeretini değerlendirirken önümüzdeki celsenin karar celsesi olabileceğine ilişkin bir uyarı yaptığını ifade eden Esendağlı, gelecek duruşmanın uzun bir duruşma olabileceği öngörülerek, duruşmanın iki günde bitirilebileceğinin açıklandığını kaydetti.

Esendağlı, “25 Aralık’ta bir karar açıklanır mı, karar sonraya mı bırakılır göreceğiz” dedi.

-Karakaya: “Sadece 72 canın adaleti için değil, bir emsal dava olması gerektiği için de buradayız”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, ailelerin sadece 72 canın adaleti için Adıyaman’da olmadıklarını, İsias davasının bir emsal dava olması gerektiğini ve tüm suçluların olası kastla yargılanması gerektiğini vurguladı.

İsiasın emsal dava olması için mücadelelerinin devam edeceğini ifade eden Karakaya, “Mücadelemiz ve savaşımız bellidir çocuklarımız kaybettik sevdiklerimi kaybettik kimse bir daha sevdiklerini kaybetmesin. 24 Aralık’ta yine burada olacağız” dedi.

Tüm yetkililerden adaletin tecellisi için gerekenin yapılmasını talep ettiklerini ifade eden Karakaya, “Yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyoruz” dedi.