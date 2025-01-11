Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Altın Patiler Derneği ve Taşkent Doğa Parkı, hayvan dövüşlerinin yasak olduğunu ancak bu yasağa uymayanlar için öngörülen para cezası yetersiz kaldığında hapis cezasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği, Altın Patiler Derneği ve Taşkent Doğa Parkı, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ele aldığı dünkü toplantısına katıldıktan sonra durum değerlendirmesi yaptıkları bir açıklama yaptı.

Önemli bir düzenleme olan Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin hayvan dövüşleri dışındaki tüm maddelerinin komite üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği dünkü toplantının, hayvan dövüşleriyle ilgili madde görüşülmek üzere ertelendiği belirtilen açıklamada, komite toplantısında hayvan dövüştürmenin mevcut mevzuata hâlihazırda birçok yasaya aykırılık teşkil ettiğini vurguladıkları kaydedildi.

Dünyada hayvan dövüşlerinin 1835 yılında yasaklanmaya başlandığı ve birçok ülkenin bu fiili uzun yıllar önce hapis cezasıyla cezalandırdığı hatırlatılan açıklamada, KKTC'de hayvan dövüşlerinin yasak olduğu ve bu yasağa uymayanlar için para cezası öngörüldüğü belirtilerek, cezalar yeterli olmadığından hapis cezasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğu ifade edildi.

Bunun aksi yönde bir düzenlemenin, toplumu geri götürecek yanlış bir adım olacağı ve hukuk devleti ilkesinden uzaklaşılmasına neden olacağına dikkat çekilen açıklamada, horoz dövüşü gibi dar bir kapsamda tartışılmaya çalışılan bu yasa değişikliğinin, aslında birçok çağdaş yenilik içerdiğini, en önemlisinin de, bu yasa önerisinin hayvanları eşya statüsünden çıkararak “can” statüsü kazandırmayı hedefleyen önemli bir düzenleme olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamanın devamı şöyle:

"Yasa önerimiz, hayvan öldürme, hayvana tecavüz gibi toplumda infial yaratan ve cezasız kalan suçları da kapsayan maddeler içermektedir. Bu suçların cezalandırılmasının, toplum yararına olacağına dikkat çektik. 2025 yılında Meclis’ten beklenen, çağdaş yasalardan ve adaletten yana bir duruş sergilenmesidir. Yapılan görüşmeler sonucunda, yasa önerisinin hayvan dövüşleri dışındaki tüm maddeleri komite üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayvan dövüşleriyle ilgili maddeyi görüşmek üzere komite toplantısı pazartesi gününe ertelenmiştir.”