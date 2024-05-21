Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 21-28 Mayıs Süt Haftası etkinlikleri çerçevesinde Alsancak Anaokulu ile Lapta Anaokulu’nu ziyaret etti.

Etkinliğe, Başbakan Üstel ve bakanların yanı sıra bakanlık yetkilileri ve Lapta Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser de katıldı.

Çocuklara süt ve kahvaltı dağıtılan etkinlikte, sütün yararlarını anlatan konuşmalar yapıldı, öğrenciler de şiirler ve şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu.

Alsancak İlkokulu’ndaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Etkinlikte Başbakan Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, SÜTEK Müdürü Mehmet Karadayı ve Alsancak İlkokulu Müdürü Neşe Serol konuşma yaptı.