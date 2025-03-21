Başbakan Ünal Üstel, Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı’nda resmi törenle karşılanan Üstel, tören kıtasını selamladı. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki iş birliği projelerinin ele alındığı görüşmede, özellikle düzensiz göçle mücadele ve güvenlik alanındaki iş birliği konularına odaklanıldığı bildirildi.

-“Göç Merkezi çalışmaları hızlandırılıyor”

KKTC’de düzensiz göçü önlemek amacıyla kurulan Göç Merkezi’nin prosedürlerinin hızla tamamlanmasının, toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu belirtildi.

Merkezin tam kapasiteyle ve etkin biçimde faaliyete geçmesi için gerekli adımların ivedilikle atılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

-“Göç kontrol araçları dağıtılacak”

Açıklamada, göç merkezinin daha etkin çalışabilmesi için her ilçeye göç kontrol araçlarının gönderileceği belirtilirken, bu adımla, sahadaki denetim kapasitesinin artırılarak sistemin daha verimli işlemesinin hedeflendiği kaydedildi.

-“Polis ve itfaiye araçları güçlendirilecek”

Toplantıda, KKTC polisinin ve itfaiyesinin hizmet araçlarının yenilenmesi ve teknik olarak güçlendirilmesi konusunun da ele alındığı belirtilen açıklamada, ilgili birimlerle araç tedariki ve modernizasyonu üzerine görüşmeler yapıldığı ifade edildi.