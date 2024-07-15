Hafta sonu mesaisini Karpaz’da halk ile buluşarak yaptıklarını açıklayan Başbakan Üstel, Ne söz verdiysek, yaptık ve ekledik; istikrar var oldukça, hizmet durmayacak” vurgusu yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekilleri ile birlikte hafta sonu mesaisini Karpaz’da yaptıklarını belirtti ve Kumyalı, Ziyamet, Derince, Boltaşlı, Gelincik, Derince, Avtepe, Kaleburnu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy, Yeşilköy ve Kaplıca’da UBP’liler ve bölge halkıyla kucaklaştıklarını aktardı.

Gittikleri her yerde verdikleri sözü yerine getirdikleri için yürekten teşekkür aldıklarını belirten Ünal Üstel, “Altapısını bitirdiğimiz kırsal kesim arsaları, tamamladığımız ana yollar, kirada oturanlara sağladığımız puan açılımı… İstikrar var oldukça, hizmet durmayacak” ifadelerini kullandı.

“NE SÖZ VERDİYSEK, YAPTIK”

Başbakan Ünal Üstel, yaptıkları ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Cennet köşemiz Karpaz’da, bakanlarımız ve milletvekilimizle birlikte hafta sonu yoğun bir mesai yaptık.

Kumyalı, Ziyamet, Derince, Boltaşlı, Gelincik, Derince, Avtepe, Kaleburnu, Dipkarpaz, Sipahi, Yeni Erenköy, Yeşilköy ve Kaplıca’da partililerimiz ve bölge halkımızla kucaklaştık.

Her gittiğimiz yerde verdiğimiz sözü yerine getirdiğimiz için yürekten teşekkürü aldık, desteğimizi teyit ettik.

Altapısını bitirdiğimiz kırsal kesim arsaları, tamamladığımız ana yollar, kirada oturanlara sağladığımız puan açılımı…

Ne söz verdiysek, yaptık ve ekledik:

İSTİKRAR VAR OLDUKÇA, HİZMET DURMAYACAK”

İŞTE BAŞBAKAN'IN KARPAZ ZİYARETİNE İLİŞKİN O PAYLAŞIMI...