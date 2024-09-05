Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nı (KTEZO) ziyaret ederek, Oda yetkililerinin taleplerini dinledi, yeni döneme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Başbakan Ünal Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, 2025 yılını planlarken sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini aldıklarını ve bu kapsamda uzun dönemdir ziyaret etmek istedikleri Esnaf ve Zanaatkarlar Odasını ziyaret ettiklerini kaydetti.

Ekonomik örgütlerle istişarenin önemine dikkat çeken Üstel, temel hedefin ülkeyi ileriye götürmek olduğunun altını çizdi. Üstel, “ Ekonomik ve mali açıdan kalıcı bir mekanizma için istikrar istiyoruz. Bu nedenle her ziyaretimizde istikrar vurgusu yapıyoruz. Üreten kesimleri desteklemek ve üretim kapasitelerini artırmak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Üstel, 2025 yılı bütçesini planlarken sektörlerin görüşlerini almaya özen göstereceklerini de ifade etti.

-Ardıç

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Ardıç da Üstel'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti ve UBP kurultayının hayırlı olmasını diledi. Ardıç, seçimin sonucunda ülkenin kazanmasını temenni etti.

-Tulga

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Koordinatörü Hürrem Tulga da Başbakan Üstel ile sorunların aşılması için zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi ve “Her zaman istişare içerisinde, iş birliği ve kararlılıkla sorunları çözmeye çalışıyoruz. İş birliği ve kararlılığı ithal et konusunda göstermiştir. Yeni dönemde de bu iş birliğinin sürmesini bekliyoruz.” diye konuştu.