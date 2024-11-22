Başbakan Ünal Üstel, bugün ölüm yıl dönümleri olan Salih Miroğlu ve Özker Özgür için mesaj yayımladı.

Başbakan Üstel mesajında şunları kaydetti:

“22 Kasım 2005, siyasi tarihimizde, üzüntü ve ortak kederi hatırlatan bir gün olarak yerini almaktadır.

O gün ilk olarak sabah saatlerinde, CTP Eski Başkanlarından, Başbakan Yardımcılarımızdan Özker Özgür’ün vefat haberini aldık.

Her ne kadar farklı siyasi pencereden dünyaya baksak da Özker Özgür, siyasi görüşleri, demokrasi anlayışı ve halkına hizmetleriyle her zaman hatırlayacağımız bir büyüğümüz olacaktır.

22 Kasım 2005 akşamı UBP’nin Gazimağusa’daki toplantısı sırasında sağlık durumu kötüleşen ve sonrasında hepimizi üzüntüye boğan vefat haberiyle hem partimiz hem de ülkemiz sarsıldı.

Siyasi yolumuz 1991 yılında UBP’den milletvekili seçilmemle kesişen, yıllar içerisinde ülkemize birlikte birçok hizmet verdiğimiz kardeşim, dostum Salih Miroğlu’nun vefatını hala derinden hissediyoruz.

Kişiliği, devlet adamlığı, sosyal yönü ile her zaman gelecek nesillerimize örnek olacak bir siyasetçi olan Salih Miroğlu, partisi ve devleti için üstlendiği sorumluluklarla, KKTC siyasi tarihinin unutulmaz isimleri arasında daima yerini alacaktır.

Ruhları şad olsun”