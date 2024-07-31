Başbakan Ünal Üstel, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile direnen, Güvenlik Kuvvetleri’yle güçlenen Kıbrıs Türkü’nün Anavatan’ın güvencesiyle, geleceğe emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ın fethinin 453’üncü, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 66’ncı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluşunun 48’inci yıl dönümlerini kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Her şartta, milli şuurunu asla yitirmemiş, vatanını, onurunu korumasını bilmiş Kıbrıs Türk halkının, direnişini, Anavatan Türkiye’nin desteği ile Türk Mukavemet Teşkilatı sayesinde en üst noktaya taşıdığını, varoluş mücadelesini onurla verdiğini vurgulayan Üstel, mesajında şunları kaydetti:

“Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; TMT ile direnen, Güvenlik Kuvvetlerimizle güçlenen Kıbrıs Türkü, Anavatanımızın güvencesiyle, geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.

Bu vesileyle; Kıbrıs Türkü'nün adadaki tarihsel varoluş mücadelesi yolunda canlarını ortaya koyarak bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve varoluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, Kıbrıs Türkü’nün kayıtsız ve şartsız yanında olan Anavatan Türkiye’mize, tüm TSK ve Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyor, halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum.”