Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü, özel gereksinimli ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik etkinlik başlattı.

Aralık ayı boyunca özel eğitim merkezlerinde ve farklı kurumlardaki çocuklara eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla Girne Boğaz’da faaliyet gösteren Kidofarm oyun merkezinde etkinlikler düzenlenecek.

Organizasyonun ilk ayağı dün Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV)’de eğitim gören çocuklarla başladı. Eğitmenleri eşliğinde 20’ye yakın öğrenci, büyük oyun parkında ve elektronik oyuncaklarda eğlendi.

Eğlence sonrası çocuklara balon hediye edildi.

Organizasyona katılan Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, “çocukların mutluluğuna tanık olmanın memnuniyet verici olduğunu” söyledi.

Özel eğitim öğretmenleriyle de sohbet ederek bilgi alan Ozanoğlu, imkân buldukça bu tür etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.