Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz inşaat alanında incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz inşaat alanında incelemelerde bulundu

Başbakanlık, Gazimağusa Maraş MAGEM’de Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla “Maraş  Buluşması” adı altında kahvaltı etkinliği düzenledi.

Etkinliğe Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Cevdet Yılmaz’ın beraberindeki heyet ve  vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte sırasıyla Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Başbakan Ünal Üstel ve  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

Editör: Kıbrıs Genç Tv