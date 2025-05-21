Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, İskele Bekirpaşa Lisesi’ne dün gerçekleştirilen ziyarette sendikayla birlikte olan basın emekçilerine yapılan müdahaleye tepki gösterdi.

Konu hakkında KTOEÖS Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Eylem, Disiplin Tüzüğü’ne karşı öğretmenlerin verdiği mücadeleyi, maruz kaldıkları baskı ve tehditleri, öğrencilerin eğitim hakkının ellerinden alınmasını ve tüm bu gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Bekirpaşa Lisesi’ni dün ziyaret ettiklerini belirtti.

Ziyaret sırasında "Özgür Gazete" ile "Kıbrıs Gerçek" muhabirlerinin de kendilerine eşlik ettiğini belirten Eylem, öğretmenlerin ve öğrencilerin yaşadığı gerçekleri kamuoyuna yansıtan ve mücadelelerine destek veren basın emekçilerine teşekkür etti.

Ancak, gazetecilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla okul müdürü tarafından polise şikâyet edildiğini iddia eden ve muhabirlere İskele Polis Karakolu’nda dava okunup ifadelerinin alındığını belirten Eylem, bu durumu “kabul edilemez bir saldırı” olarak nitelendirdi.

“Gazetecilik suç değildir. Düşünce, ifade ve basın özgürlüğü temel hak ve özgürlükler kapsamındadır” diyen Eylem, baskıcı anlayışlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamasında, bilimsel, laik eğitim ve demokratik toplum yapısı için mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini dile getiren Eylem, “Tüm dayatmalarınıza, kuşatmanıza karşı birlikte, omuz omuza insanca yaşayabileceğimiz bağımsız, özgür, demokratik bir gelecek için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.