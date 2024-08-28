Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı insan ticareti ve insan kaçakçılığına müdahale etmeye çağırdı.

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Ülke siyasetinin değil, ülke medyasının ve gazetecilerinin ortaya çıkardığı insanlık dramı, ‘Kıbrıs’ta bunlar yaşanmaz’ algısının romantizmden ibaret olduğunu gözler önüne sermiştir. Özgür Gazete’nin Güzelyurt’taki ‘köle kampından’ yaptığı yayınlar ve ortaya çıkan insanlık dramı, hepimiz adına utanç verici bir durumdur” denildi.

Günlerdir süren yayınlara rağmen herhangi bir adım atılmadığı söylenerek hükümetin eleştirildiği açıklamada, “Her alanda oluşan çeteleşmenin bu alana da sirayet etmesiyle, yine sömürülen kesimin emekçiler olması tesadüf değildir. Emekçilerim kendi ülkelerindeki olumsuzluklardan dolayı bizim ülkemize başladıkları ‘umuda yolculuğun sonuçları ortadadır. Bu yaşanılanlar emekçilerin suçu değildir! Onlar, aç gözlü çeteler tarafından sömürülen ve mağdur edilen insanlardır. Bu ahlaksızlıkta parmağı olan herkes yargılanmalı ve en ağır cezaları almalıdır” ifadelerine yer verildi.

Narenciye sezonu bitmişken, narenciye toplamak için adaya işçi getirilmesine izin verilmesinin de eleştirildiği açıklama şöyle sürdü:

“Bu izni verdirten ile veren kamudaki isimler hakkında acilen yasal işlem başlatılmalıdır. Ayrıca, kendi bakanlığı tarafından ülkemizde yapılan insan ticareti ve insan kaçakçılığına sağlanan olanaklar neticesinde sessizliğini koruyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu, yaşanılan bu skandala müdahale etmeye çağırıyoruz. Aksi bir tavır içerisinde olup bazı çekincelerle sessiz kalmaya devam edecekse, o zaman daha fazla o makamı boşuna işgal etmemesi adına kendisini istifaya davet ederiz”