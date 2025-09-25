Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), “Disiplin Tüzüğü'nün iptal edilmesini selamladığını” belirterek, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu istifaya çağırdı.

Basın-Sen yazılı açıklamasında, açıklanan karar doğrultusunda, “Bakanlar Kurulu’nun, Disiplin Tüzüğü konusunda yetkisini aşarak ve Anayasa'yı tanımayarak, karar ürettiğinin tespit edildiğini” kaydetti.

Kararı, “mücadele yolunda bir kazanım” olarak niteleyen, ancak Meclis yolunu açmasıyla da yeni bir mücadelenin başlatılması anlamını taşıdığına işaret eden Basın-Sen, “Biz öğretmenlerimize, örgütlerimize ve halkımıza güveniyoruz. Kıbrıslı Türk toplumunun laik yapısını hep birlikte koruyacağımıza ve çocuklarımızın geleceğinin karartılmasına asla müsaade etmeyeceğimize inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.