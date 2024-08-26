Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Yönetim Kurulu, gazetecilere yönelik antidemokratik davalar, cezalar ve yasaklamaların basın özgürlüğüne ve toplumsal özgürlüklere zarar verdiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan BASIN-SEN Yönetim Kurulu, Kıbrıslı Türklere yönelik baskıların artarak devam ettiğini, ülke siyasetinin bu baskılara karşı tepkisinin yetersiz olduğunu savundu.

Açıklamada, gazeteci Şener Levent hakkında gıyabında verilen hapislik cezasının “basına yönelik bir gözdağı” olduğu ileri sürüldü.

Siyasi partilerin, başka gazetecilere açılan davalar ve bazı gazetecilerin Türkiye Cumhuriyeti topraklarına girmelerinin yasaklanması gibi konuları Türkiye Cumhuriyeti’ne yaptıkları ziyaretlerde ve TC’deki siyasal partilerin ülkeye yaptıkları ziyarette gündeme getirmedikleri savunulan açıklamada, bunun “düşündürücü” olduğu belirtildi.

BASIN-SEN’in bu "baskıların" birçok kesime sıçrayacağı uyarısını yaptığı belirtilen açıklamada, “Toplum olarak ayağa kalkmadığımız ve bu baskılara karşı birlik olmadığımız sürece, bir gün kendini en dokunulmaz görenler de aynı yılan tarafından ziyaret edilecektir” ifadesine yer verildi.