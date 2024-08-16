Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), dün Teknecik’te yaşananlarla ilgili “yalan haber” yaptığı ve “manipülatif davrandığı” gerekçesiyle, Kıbrıs Gazetesi sahiplerini ve yöneticilerini, kamuoyu önünde özür dilemeye çağırdı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, gelmiş geçmiş hükümetler Kıb-Tek’e gerekli yatırımları yapmadığı gerekçesiyle eleştirilirken, enerji üretimini özelleştirmenin çalışmalarının yapıldığı savunuldu.

Hükümetin halk ile kurum emekçilerini birbirine düşürmeye çalıştığının da öne sürüldüğü açıklamada, “Dün tüm toplumun gözleri önünde yaşanalar da aslında bu zihniyetin Kıb-Tek emekçilerini toplumun düşmanı, AKSA’yı ise toplumun kurtarıcısı olarak lanse etme girişimidir.” denildi.

Sahibi AKSA olan Kıbrıs Gazetesi’nin dün Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşananları “kendi çıkarları çerçevesinde, yalan olan haberi meslek ahlakına aykırı bir şekilde ve algı yaratmak için verdiğinin” belirtildiği açıklamada, bunun kabul edilemez olduğu vurgulandı ve Gazete’nin ilgili haberi bugünkü manşetinde de yayımlaması “manipülatif bir davranış” olarak değerlendirildi.

Açıklamada, “Bahse konu gazetede çalışan çok değerli basın emekçisi meslektaşlarımızın da bu durumdan rahatsızlık duyduklarına eminiz. Hiçbir şekilde yaşanmamış bir olayı yaşanmış gibi haber manşetlerine taşıyan Kıbrıs Gazetesi sahiplerini ve yöneticilerini, kamuoyu önünde açıkça özür dilemeye davet ediyoruz. Çıkar uğruna halkın gözü önünde daha fazla küçülmenin bir anlamı olmadığına inanıyor, mesleğimizin saygınlığına gölge düşüren bu hareketlerden derhal vazgeçilmesi gerekliliğinin altını ısrarla çiziyoruz.” denildi.