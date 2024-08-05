Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nin cumartesi günü yapılan 17’nci Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Kazım And seçildi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü tesislerinde yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Faaliyet raporu ve mali raporun aklanmasının ardından yönetim organlarının seçimi yapıldı. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan dernek üyeleri yeni dönemle ilgili dilek ve temennilerini dile getirdiler. Başkanlığa Seçilen Kazım And ve Divan Başkanı Özkan Arkın’ın teşekkür konuşmalarıyla genel kurul toplantısı sona erdi.

Yönetim Kurulu Mehmet Çelebioğlu, Bülent Ecevit, Mustafa Kutruza, Taner Polat, Halil İnce, Nejmettin Ateş, Kazım Eskidemir, Emel Bilgi, Hayrullah Sambar ve Alp Özdevrim’den oluştu. Yedek yönetim kurulu üyeliğine Osman Kumbur ve Mehmetali Özdemir seçildi.

Denetleme Kurulu’nda Mehmet Karacaoğlu, Mehmet Kuyucuoğulları, Özgür Eroğlu; Dentleme Kurulu yedek üyeliğine Cevdet Aydınova ile Ahmet Yeltekin getirildi.

Haysiyet Divanında yer alan isimler ise şöyle: “Aliosman Ünver, Ahmet Yatman, Hüseyin Özbudak, Özkan Arkın ve Ali Yılmaz Başkaya”.

Dernek Hukuk Müşavirliğine de Ahmet Katar seçildi.