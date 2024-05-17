Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) hamamböceği mücadelesi için hizmet alım sözleşmesi imzaladı. “Lefkoşa Türk Belediyesi 2024 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı” sözleşmesine LTB adına Başkan Mehmet Harmancı ile Cyprus Pest Control Ltd. adına Müdür Murat Şanyol imza koydu. Hamam böceği ile mücadele kapsamında logar ilaçlaması yapılırken aynı zamanda sivrisinek yer ile kaynak tespiti de yapılacak.

43.000 Hane, 50.000 rögar ve 2.750 menhol tek tek ilaçlanacak

İhale kapsamında LTB sınırları içerisinde sürdürülen hamamböceği ilaçlaması mücadelesine ek bir takviye ve destek geliyor. LTB Halk ve Çevre Sağlığı Birimi imzalanan sözleşme ile 43.000 hanede, 50.000 rögarın tek tek ve kanalizasyon kaynaklı 2.750 adet menhol içinin düzenli olarak ilaçlanacak.

Başkent Lefkoşa’da başlatılacak çalışmalarda evlerde ilaçlama yapılırken, kanalizasyon menhollerinin ilaçlanması ve gelen şikayetlere yönelik ilaçlamalar da aralıksız devam ediyor.

İlaçlama çalışmaları LTB sınırlarındaki tüm ev ile iş yerlerinin tek tek ilaçlanması yanında şehirdeki tüm menhollerde de hamamböceği ilaçlaması yapılırken sivrisinek kaynakları da tespit ediliyor. Yurttaşlar, tüm ilaçlama taleplerine Alo 185 LTB Çözüm hattına iletebiliyorlar

Editör: Burhan CANBAZ