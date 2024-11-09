Basketbolda 2024-2025 sezonu Alt Liglerinin fikstürü çekildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine U 12 U 14, U 16 ve U 18 kız – erkek liglerinin fikstürü belirlendi.

Erkek ve Kadın Ligleri 30 Kasım’da

Öte yandan Erkekler Ligi ile Kadın Ligi için 30 Kasım Cumartesi yapılacak.

Takımların sponnsor görüşmelerinin devam etmesi nedeniyle federasyon bu kararı alırken,

Kadınlar Ligine 5 ve Erkekler Ligine de 13 takımının katılması bekleniyor.

Fikstürler çekildi

U 12 Kızlarda A Grubu’nda Levent, Soyer, Akdeniz Spor Birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi yer alırken, B Grubu’nda da Kıvılcım, Levent Gelişim, Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği ve Base Basketbol takımları yer aldı.

U 14 Kadınlar Ligi’nde A Grubu’nda Alsancak, Base, Gönyeli ile Yakın Doğu Üniversitesi mücadele verecekler. B Grubu’nda ise Akdeniz Spor Birliği, Kıvılcım, Larnaka Gençler Birliği ve Levent takımları yer aldılar.

Erkekler U 14 Ligi’nde A Grubu’nda Soyer, Yakın Doğu Üniversitesi A, Base Basketbol, Larnaka Gençler Birliği, Adaspor ile Kıvılcım bulunurken, B Grubu’nda da Yakın Doğu Üniversitesi B, KoopBank Gemçlik, TED, Levent, İskele Gençlik ve Akdeniz Spor Birliği yer aldılar.

U 16 Kadınlar Ligi’nde takım sayısının azlığı nedeniyle bu lig ileriki tarihe ertelenirken, U 16 Erkekler Ligi’nde A Grubu Base Basketbol, Levent, Akdeniz Spor Birliği A, Soyerspor B, Yakın Doğu Üniversitesi ile Adaspor’da oluşurken, B Grubu KoopBank Gençlik, Kıvılcım, Akdeniz Spor Birliği B, Soyerspor A ve İskele Gençler Birliği takımlarından oluşuyor.

U 18 Kadınlar Ligi’nde Levent, Akdeniz Spor Birliği, Base Basketbol ve Gönyeli ekipleri yer alıyor.

Erkekler U 18 Ligi ise iki grupta oynanırken A Grubu’nda KoopBank Gençlik, Soyerspor A, Base Basketbol, Akdeniz Spor Birliği, Canbulat ve Adaspor mücadele vereirken, B Grubu’nda da Levent, Larnaka Gençler Bilriği, Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Soyerspor B takımları yer aldılar.

Alt Liglerde mücadele sınavlar sonrasında 26 Kasım gibi başlayacak.