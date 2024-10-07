Basketbol Federasyonu Anytrnör Gelişim Semineri düzenliyor.

19-20 Ekim 2024 tarihlerinde bu yıl görev almak isteyen tüm antrenörlerimizin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri’ne katılım zorunlu olacak.

Bu seminerde antrenörlerimizin lisansları bu yıl için vizelenecek.

Bu seminere katılım için 14 Ekim 2024 Pazartesi saat 17:00’a kadar antrenörlük belgeninşn biri kopyası ve iletişim bilgilerinizi [email protected] adresine mail olarak iletmeleri istendi.

Vizeleme ücreti ve seminer programı ilerleyen günlerde sizlere iletilecektir.

19-20 Ekim 2024 tarihlerinde bu yıl görev almak isteyen tüm antrenörlerimizin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecektir. Seminere katılmayan antrenörlerimizin lisansları bu yıl için vizelenmeyecektir. Seminere katılım için 14 Ekim 2024 Pazartesi saat 17:00’a kadar antrenörlük belgenizin biri kopyası ve iletişim bilgilerinizi [email protected] adresine mail olarak iletmeniz gerekmektedir.

Vizeleme ücreti ve seminer programı ilerleyen günlerde açıklanacak.