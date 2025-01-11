Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Maliye Bakanlığı’nı yurt dışında ihtisas gören gençlere yatırılan burs ödemelerinin Aralık 2024 ayı için yarım asgari ücret olarak yatırması nedeniyle eleştirdi.

BASS Genel Sekreteri Ali Yeltekin tarafından yapılan açıklamada, “KKTC halkının birçok güçlükle büyüttüğü, yetiştirdiği, eğitim verdiği ve yurt dışına ihtisasları için gönderdiği gençlere Maliye Bakanlığı’nda para olmadığı gerekçesiyle Aralık 2024 ayı için yarım asgari ücret yatırıldığı” kaydedildi.

-“Öğrencilerin mali durumları gözetilmiyor”

Açıklamada, yurt dışında okuyan öğrencilerin mali durumlarının gözetilmediği de belirtilerek, “Bu ödemeyi utanç olarak kabul ediyoruz” denildi.

Maliye Bakanı’nın, yurt dışında okuyan öğrencileri bir kuruşa muhtaç etme düşüncesinde olduğunun savunulduğu açıklamada, “Milletvekillerinin maaşlarından kesinti yapılarak bursların ödenmesini öncelik olarak bekliyoruz. Bir asgari ücreti bile yurt dışında okuyan öğrencilerimize veremeyen bu hükümet anlayışı insanlarımıza nasıl güven verecektir?” denildi.