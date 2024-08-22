UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre temsilcisi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmada ilk gol henüz başlarda ev sahibinden geldi ve Young Boys, 3. dakikada Monteiro'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda uzatamalar oynanırken sahneye tekrar Monteiro çıktı ve Young Boys 45+4'te skoru 2-0 yaptı. Devre arasına bu sonuçla gidildi.

Galatasaray'da Muslera sakatlığından dolayı ikinci yarıya çıkamazken Uruguaylı file bekçisi yerine oyuna Günay Güvenç girdi.

İkinci yarıda geri dönen Galatasaray'da 66. dakikada oyuna giren Batshuayi, 67. ve 72. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-2 yaptı.

Ancak Abdülkerim Bardakcı'nın elle oynaması sonucunda Young Boys penaltı kazanırken oyuncu da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

86. dakikada Ugrinic penaltıyı gole çevirerek Young Boys'u 3-2 öne geçirdi.

Maçta başka gol çıkmazken Young Boys, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin rövanş karşılaşması 27 Ağustos Salı günü TSİ 22.00'da oynanacak Rams Park’ta oynanacak.