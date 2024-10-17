Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 47. Genel Kurulu ile komite toplantılarına katıldı.

Belediyeler Birliği'nden verilen bilgiye göre, Genel Kurul 15-17 Ekim tarihlerinde Fransa’nın Strazburg kentinde yapıldı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Belediyeler Birliği Uluslararası Delegasyon Sekreteri ve Girne Belediye Müdürü Hüseyin Köle ile Gönyeli-Alayköy Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu yer aldı.

31 Mart'ta yapılan Türkiye yerel seçimlerinin de ele alındığı Genel Kurul’da, raportörlerin, seçimlere yönelik hazırladıkları raporlar görüşüldü.

Gündemde ayrıca, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü savaş, dünya çapında yerel ve bölgesel demokrasi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın uygulamalarına yönelik incelemeler, dijitalleşme, yapay zeka ve bölgesel yönetim, Ukrayna’nın yeniden inşası için uluslararası iş birliğinde bölgelerin rolü, yerel ve bölgesel düzeyde ekonominin teşvik edilmesi, yaşlı bireyler için kaliteli sosyal bakıma erişimin sağlanması ve Siyaseti Gençleştirme Girişimi gibi konular tartışıldı. Genç delegelerin de projelerinin sunumu yapıldı.

- Heyet Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile de bir araya geldi

47. Genel Kurul kapsamında gerçekleştirilen komite toplantılarına da katılan belediye başkanları ayrıca, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Marc Cools ile de bir araya geldi.

Görüşmede Kuzey Kıbrıs’taki yerel yönetimler, güncel konular ve Konsey ile ilişkiler ele alındı. Heyet, Kongre Başkanı Cools’a, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak, Avrupa Konseyi bünyesinde daha aktif rol alma arzularını dile getirdi.

Belediyeler Birliği’nin İdari Komite temsilciliklerini Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, İzleme Komitesi temsilciliklerini Mahmut Özçınar ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumsal Katılım ve İnsanlık Onuru Komite temsilciliklerini ise Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yürütüyor.