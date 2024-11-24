Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Maçın 3. dakikasında sahneye çıkan Semih Kılıçsoy, kaydettiği vole golüyle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Ardından İzmir ekibinde kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.
12. dakikada Bokele bu kez siyah-beyazlıların ağlarını havalandırırken farkı 1'e düşürdü.
32. dakikada sahneye çıkan Taha Altıkardeş ise skora denge getirdi.
82. dakikada Fofana Göztepe'yi 3-2 öne geçirirken, 90+1. dakikada gol perdesini kapatan Tijanic maçın sonucunu da belirlemiş oldu.
Editör: Kıbrıs Genç Tv