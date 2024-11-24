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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Maçın 3. dakikasında sahneye çıkan Semih Kılıçsoy, kaydettiği vole golüyle siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Ardından İzmir ekibinde kaleci Lis topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

12. dakikada Bokele bu kez siyah-beyazlıların ağlarını havalandırırken farkı 1'e düşürdü.

32. dakikada sahneye çıkan Taha Altıkardeş ise skora denge getirdi.

82. dakikada Fofana Göztepe'yi 3-2 öne geçirirken, 90+1. dakikada gol perdesini kapatan Tijanic maçın sonucunu da belirlemiş oldu.

Editör: Kıbrıs Genç Tv