25. TÜRKSOY Opera Günleri’nin ilk konseri, dün akşam Bellapais Manastırı’nda verildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ile Başbakan Yardımcılığı bürokratlarının da hazır bulunduğu konseri, sanatseverler izledi.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, konser öncesi Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’nun açış konuşmasının ardından, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev’in mesajı okundu.

Sunuculuğunu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu personeli Nevin Özkur’un yaptığı gecede, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Spor Bakanı Fikri Ataoğlu ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sanatseverlere hitap etti.

Konserde, KKTC’yi temsil eden Opera Sanatçısı Nejla Egemen’in yanı sıra Azerbaycan’dan Anton Fershtandt ile Nina Makarova, Kazakistan’dan Yerlan Zhandarbay, Türkiye’den Kâmil Kaplan ve Irak Türkmenlerinden Ömer Türkmenoğlu, Kırgızistan’dan Piyanist Iuliia Babich eşliğinde sahne aldı.

Sanatçıların dünya klasikleri ile kendi ülkelerinin ulusal opera aryalarından örnekler seslendirdiği konserde, Opera Sanatçısı Nejla Egemen de Ali Hoca’nın düzenlediği Kamran Aziz’in “Al Yemeni Mor Yemeni” isimli şarkısını ve Carmen Operası’ndan “Habanera” aryasını seslendirdi.

-TÜRKSOY Opera Günleri bu akşam Othello Kalesi’ne taşınıyor

Kuzey Kıbrıs’ın Yetiştirdiği İlk Kadın Besteci Kamran Aziz’e ithaf edilen 25. TÜRKSOY Opera Günleri KKTC konserleri bu akşam saat 20.00’de Gazimağusa’da Othello Kalesi’nde son bulacak.

KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY ve TC Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün işbirliğinde, Kültür Dairesi’nin organizasyonu ile düzenlenen TÜRKSOY Opera Günleri, 25 Eylül Çarşamba akşamı Ankara’da düzenlenecek kapanış konseri ile tamamlanacak.