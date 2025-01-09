Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin trafik vergilerine yaptığı zamların hem ilgili yasaya hem de Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin seyrüsefer, araç muayene ve ehliyet harçlarına yüzde 84 ile yüzde 196 arasında değişen oranlarda zam yaptığını ve bu artışların 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 4A maddesine aykırı olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu yasa maddesinin, trafik harçlarının Devlet Planlama Örgütü’nün belirlediği yıllık enflasyon oranını aşmamak kaydıyla artırılabileceğini hükme bağladığını kaydeden Bengihan, İstatistik Kurumu’nun yayımladığı son verilere göre, bir yıllık enflasyon oranının yüzde 53.29 olarak hesaplandığını ve yapılan zamların bu sınırı ihlal ettiğini kaydetti.

Bengihan, Anayasa’nın 75(3) maddesini hatırlatarak, vergi, resim ve harç oranlarında yapılacak değişikliklerin “yasaların belirttiği ölçü ve ilkeler içinde” kalması gerektiğini ifade ederek, hükümetin trafik vergilerine yaptığı zamların Anayasa’nın “Vergi Ödevi” ile ilgili maddesine de aykırı olduğunu kaydetti.

Bengihan açıklamasında, “Hükümet, halkın temel tüketim maddelerine erişimini kolaylaştırmak yerine, hayat pahalılığı oranının maaşlara yansıtılmasını kısıtlamayı planlamakta, asgari ücretle ilgili güncelleme yapmaktan kaçınmaktadır. Buna karşın, trafik vergilerine yasalara aykırı şekilde zam yaparak halkın sırtındaki ekonomik yükü dayanılmaz hale getirmiştir” ifadelerine yer verdi.

Hükümetin hayata geçirdiği uygulamalarla halkın ekonomik yükünü artırdığını ve emekçilerin haklarını gözetmeyen politikaları bir kez daha gözler önüne serdiğini ileri süren Bengihan, KİEF olarak yasalara ve Anayasa’ya aykırı hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceklerini ve yapılan zammın geri alınması için mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.