Maliye Bakanı Özdemir Berova, ülkeye girişlerde uyuşturucu tespit eden 6 gümrük memurunu, üstün gayret ve başarılarından ötürü takdir ederek ödüllendirdi.

Maliye Bakanlığı’nda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Gümrük Memurlarını kabul eden Maliye Bakanı Özdemir Berova; görevi sırasında göstermiş olduğu üstün görev anlayışı ve özverili çalışmalarının neticesinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı; Berkehan Nereli, Derya Abuk, Doğan Çörekçioğlu, Mehmet Özada, Murat Davulcu ile Yüksel İnancı’ya takdir belgelerini takdim etti.

BEROVA

“Gümrükler; ülkelerin ulusal güvenliği, insan sağlığı, ekonomik koşullar bakımında büyük önem arz ettiği stratejik noktalardır” diyen Maliye Bakanı Özdemir Berova, bu bakımdan kaçakçılığın önlenmesi adına gümrük personelinin özverili çalışmalarının göz ardı edilmeyecek kadar hayati önemi haiz olduğunu belirterek tüm gümrük personelini tebrik etti.

BOZCAN

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan da buradaki konuşmasında, kara, deniz ve havalimanında yer alan gümrük kapılarında görev yapan gümrük memurlarının, ülkenin ve halkın güvenliği için çalıştığını, Maliye Bakanı Berova tarafından verilen takdir belgelerinin de çalışanların üst düzeyde motive, moral ve çalışma azmini yükselttiğini belirterek teşekkür etti.