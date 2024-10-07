Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanlığına yeniden Mustafa Yalınkaya seçildi.

BES’ten verilen bilgiye göre, 5 Ekim Cumartesi yapılan seçimli genel kurulda, başkanlığı yeniden Mustafa Yalınkaya kazandı. Bin 198 belediye emekçisinin oy kullandığı seçimde, Mustafa Yalınkaya, üst üste 5. dönem başkan olarak seçilirken, yönetim kadrosu da üyenin onayını aldı. Genel kurul sonrası yapılan görev dağılımı şu şekilde:

“Başkan Mustafa Yalınkaya, Genel Sekreter Mithat Arsu, Mali Sekreter Ecevit İnançoğlu, Üyeler, Ulus Arpalıklı, Elif Numan, Ali Doymuş, Hüseyin Zabit, Ayhan Kalaycılar, Fatih Arslan, Huriye Yulaç, Ahmet Demiray, Ayşıl Nilden"

Disiplin Kurulu: Başkan Fatoş Kara, Üyeler Toykan Özdamar, Hüseyin Kaymalılı.

Denetleme Kurulu, Fatoş Anter, Ecvet Orhon ve Tokay Kastanbollu'ndan oluştu. Burçin Gürçağ Hukuk Danışmanı, Ali Kişmir ise Basın Danışmanı oldu.