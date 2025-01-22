

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıktı.

Beşiktaş, rakibinden daha üstün performans sergilediği maçı 4-1 kazandı. Galibiyet golleri; Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario'dan geldi. Athletic Bilbao'nun tek sayısı Unai Gomez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte 3. galibiyetini alan Beşiktaş 9 puana yükseldi ve üst tur umutlarını tazeledi. Athletic Bilbao ise ilk kez yenilgi aldı ve 16 puanda kaldı.

Maçta 2 gol, 1 asistle mücadele eden Rashica maçın yıldız isimlerinden oldu. Rashica'nın gollerinde 2 kez asist yapan Rafa Silva da 1 gol bularak maça adını yazdırdı.

Beşiktaş lig aşamasındaki son maçında Twente ile deplasmanda karşılaşacak.