Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında Beşiktaş deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada açılışı 31. dakikada Rafa Silva yaptı ve Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Golden hemen 5 dakika sonra sahneye bu sefer de Gabriel Paulista çıktı ve kafa vuruşu ile skoru 2-0 yaptı.

Samsunspor da pozisyonlara girse de golü bulamadı ve ilk 45 dakika 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol şansı yakalasa da maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş, yeni sezona galibiyetle başlamış oldu.