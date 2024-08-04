Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği Turkcell Süper Kupa maçında mücadeleyi 5-0 kazanan Beşiktaş kupayı müzesine götürdü.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 5-0 kazandı.
Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 1. dakika ile 81. dakikada penaltıdan Ciro Immobile, 53. dakikada Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti.
Editör: Burhan CANBAZ