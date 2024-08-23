UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada siyah beyazlı ekibin gollerini Gedson Fernandes (2) ve Al Musrati kaydetti.

İsviçre'deki Cornaredo Stadyumu'nda oynanan maçta Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çaldı.

Mücadeleye 21. dakikada Gedson Fernandes'in golü ile başlayan Beşiktaş, 34. dakikada Uran Bislimi'nin golüne engel olmadı ve karşılaşmanın ilk devresi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Gol düellosuna sahne olan ikinci yarının açılışı yine temsilcimizden geldi. 51'de Gedson Fernandes takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydederken, 55'de Al Musrati skoru 3-1'e getirdi.

56'da Reanto Steffen ile farkı 1'e indiren Lugano, 63. dakikada Gabriel Paulista'nın kendi kalesine attığı gol ile 3-3'lük eşitliği yakaladı.

Müsabakanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak.