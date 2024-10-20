Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ve 45+2'de Rafa Silva attı.
Siyah beyazlılar, Süper Lig'deki puanını 20'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 11 puanda kalan Konyaspor ise 10. basamakta bulunuyor.
Hafta içi Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Gaziantep FK'ye misafir olacak.
Editör: Kıbrıs Genç Tv