Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, belediyenin öz kaynaklarıyla birçok eksikliği tamamladığını, Pile-Yiğitler yol yapımının tüm sorunlara rağmen hayata geçtiğini, tamamlanmasına 550 metre mesafe kaldığını belirtti.

Bebek, göreve geldiği iki yıllık süre zarfında gerçekleştirdiği icraatı anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

Tüm icraatını şeffaflık ilkesiyle gerçekleştirdiğini ifade eden Bebek, Beyarmudu Belediyesi'ne 6 köy Kent Plus Sitesi ve Güvercinlik Büyük Sanayi bölgesinin bağlı olduğunu ifade etti.

Beyarmudu’nun 8 km ile ülkenin en uzun sınır hattına sahip olduğunu söyleyen Bebek, milli dava çerçevesinde bölgede Türk bayrağını dalgalandırmanın en büyük görevleri olduğunu kaydetti.

Bülent Bebek, Çorum Belediyesi'yle kurulan iyi ilişkiler neticesinde bölgeye katkı sağlandığını söyleyerek, 1 çöp kamyonu, çocuk parkları, spor aletleri, parke, bordür katkısı alındığını dile getirdi.

Okullarda gerekli hazırlık çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Bebek, okulların malzeme ihtiyaçlarının da büyük ölçüde karşılandığını ifade etti.

Sağlık alanında verilen hizmetlere değinen Bebek, ihtiyaç sahibi insanlara ve özel gereksinimli bireylere de hizmet verildiğini söyledi.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin de katlanarak attığını ifade eden Bebek, KKTC’yi tanıtma noktasında 5 yıldır yapılmayan Patates Kültür ve Sanat Festivali’nin de başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bebek, “ana yolların bölgenin kanayan yarası olduğunu, Çayönü- Güvercinlik yolunun ölüm yolu olduğunu” söyleyerek, yetkililerden bir an önce yolu yenileme çalışmalarını başlatmalarını talep etti.

Beyarmudu sınır kapısından yılda 1,4 milyon insanın geçtiğini kaydeden Bebek, kapının hükûmetin de desteğiyle genişletilerek geçişlerde rahatlama sağlanacağını vurguladı.