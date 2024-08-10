44 yaşındaki Serdar Tığrak Beyarmudu’ndaki evinin bahçesinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 17.50 sıralarında bahçede ölü bulunan

doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmayan Tığrak’a bugün otopsi yapıldı. Kan ve doku örnekleri alınan Serdar Tığrak’ın kesin ölüm sebebi ileri tetkikle belirlenecek.

-Saraç’ın ölüm sebebi de ileri tetkikle araştırılacak

Öte yandan dün Gaziveren’de bir evde aniden rahatsızlanan, tüm müdahalelere rağmen Cengiz Topel Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 51 yaşındaki Zekeriya Saraç’ın (E) otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Saraç’ın kesin ölüm sebebi de ileri tetikle araştırılacak.