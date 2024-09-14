ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Rusya'ya gözdağı verirken, "Şurası açık ki bu savaştan Putin galip çıkmayacak, Ukrayna galip çıkacak." dedi.

ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Starmer'i Beyaz Saray'da kabul ederken, ikili Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Hint-Pasifik bölgesindeki meseleler ekseninde bir araya geldi.

ABD'nin Ukrayna'ya ağladığı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarını kısıtlayan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen görüşmede iki lider, Ukrayna'ya tam destek verirken Moskova'ya da gözdağı verdi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Biden, "Ukrayna kendisini Rusya'nın saldırganlığına karşı korumaya çalışırken ABD de İngiltere ile birlikte Ukrayna'ya destek verdi." diyen Biden, "Şurası açık ki bu savaştan Putin galip çıkmayacak, Ukrayna galip çıkacak." değerlendirmesini yaptı.