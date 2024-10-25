ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, ulusal güvenliği artırmak için kamu kurumlarını en gelişmiş yapay zeka sistemlerinden yararlanmaya teşvik ettiği bildirildi.

The Hill'in haberine göre, Biden, kamu kurumlarının ulusal güvenliği artırmak için federal kurumlarda yapay zeka kullanımını genişletmesini amaçlayan bir direktife imza attı.

Direktifte yapay zeka teknolojisinin ilerletilmesinin önemli olduğu vurgulanırken uygulamanın gizlilik, medeni haklar ve insan hakları gibi temel değerlerle uyumlu olması gerektiğinin altını çizildi.

Söz konusu direktifin, Biden'ın geçen yıl yapay zeka ve risklerini yönetme konusunda yayımladığı kapsamlı idari emrin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Konuya dair basına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray yetkilileri ise Çin dahil yabancı rakiplerin bu alandaki çalışmalarına işaret ederek ABD'nin yapay zekadan yararlanmada "başarısız olmasının" ülkeyi "stratejik bir sürpriz" riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yakın gelecekte ulusal güvenlik ve dış politika üzerinde önemli etkileri olacağına dikkati çekti.

"Siber güvenlik ve karşı istihbarat gibi alanlar da dahil olmak üzere yapay zekanın çok açık ulusal güvenlik uygulamaları" olduğuna işaret eden yetkililer, askeri operasyonlara yönelik yapay zeka destekli çok çeşitli lojistik ve diğer faaliyetlerin de kullanıma alınabileceğini aktardı.

Yetkililer, Çin gibi ülkelerin yapay zeka kullanarak kendi askeri ve istihbarat yeteneklerini modernize ettiğini belirterek ABD'nin rekabet üstünlüğünü koruması için ulusal güvenlik alanında en son yapay zeka yeteneklerinin kazanılması ve kullanımının hızlandırılmasının gerekliliğini vurguladı.

ABD'nin ulusal güvenlik hedeflerine ulaşmak için en gelişmiş yapay zeka sistemlerini uygun önlemlerle kullanması gerektiğini aktaran yetkililer, kamu kurumlarının en güçlü yapay zeka sistemlerine erişmesini ve bunları kullanmaya yönlendirdiklerini ifade ederek bunun, genellikle tedarik konusunda önemli çabalar gerektirdiğinin altını çizdi.