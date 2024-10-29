Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ABD Devlet Başkanı Joe Biden’in daveti üzerine yarın yapacağı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Kıbrıs’ın uluslararası konumunun güçlenmekte olduğunu” söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Hristodulidis’in dün Güney Kıbrıs’ta kutlanan “Ohi Günü” çerçevesinde düzenlenen etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Biden’in kendisini görüşmeye davet etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, Biden’in davetinin, “Kıbrıs’ın uluslararası ve bölgesel konumunun güçlendiğini gösteren bir dizi gelişmenin akabinde gerçekleşen bir başka önemli gelişme olduğunu” iddia ederek “Kıbrıs Cumhuriyeti olarak son dönemde yaptıkları girişimlerin uluslararası toplumda memnunlukla karşılandığını” savundu.

Yoğun çabaları sayesinde bugüne kadar birçok olumlu gelişme kaydettiklerini, bundan sonra da gerek savunma ve güvenlik gerekse de yatırımlar konusunda olumlu gelişmeler olacağını ifade eden Hristodulidis, uluslararası konumlarının güçlenmesinin Kıbrıs sorunundaki hedeflerine ulaşmalarını da daha kolay hale getirdiğini belirtti.

Hristodulidis, “tüm sorunlara ve zorluklara karşın işgalin sona ermesi, özgürlük ve ülkenin yeniden birleşmesinin ana hedefleri olduğunu” belirttiği konuşmasında “belirli bir plan temelinde çalıştıklarını ve bu planın sonuç getirmeye başladığını görmekten mutluluk duyduğunu” vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin, uzlaşılmış çerçeve temelinde yeniden başladığını görmenin kendisini daha da mutlu kılacağını ifade eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ve AB’nin, çabalarını görerek desteklediğini de savundu.

- “30 Yıllık Gayriresmi Ambargo Yıkılıyor”

Öte yandan gazete, "30 Yıllık Gayriresmi Ambargo Yıkılıyor" başlığı altında verdiği haberinde, ABD Başkanı Biden’in Hristodulidis’e 30 Ekim tarihinde görüşme davetinde bulunmasının, yaklaşık 30 yıldır mevcut olan garı resmi bir ambargonun ortadan kalkması anlamına geldiğini yazdı.

Gazete, söz konusu davete ilişkin yorumlara yer verdiği haberinde ayrıca, şu an için bilinen ziyaret programını da aktardı.

Haberde, Hristodulidis-Biden görüşmesinin, henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına karşın, Washington saatiyle 15.30-16.30, Kıbrıs saatiyle ise 22.30-23.30 saatleri arasında, bir saatlik bir görüşme olacağı belirtilirken, görüşmede savunma ve insani iş birliği, enerji, yatırımların güvenliği, Kıbrıs sorunu gibi konuların ele alınmasının beklendiği vurgulandı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

"Politis: Olumlu Beklentiler Ancak Yanlış Yorumlanma Tehlikesi – Biden’le Görüşmenin İçeriği Göstermelik Değil Esaslı -Başkan Yeniden ‘Olumlu Açıklamalar’ Duyurusu Yaptı.

Alithia: Biden’in Daveti Uluslararası Konum İçin – Başkan Kıbrıs Sorununa Değil ‘Uluslararası Girişimler ve Kıbrıs-ABD İlişkilerine Değiniyor.

Haravgi: Hristodulidis Hedefin İşgalin Sona Erdirilmesi Olduğunu Söyledi.”