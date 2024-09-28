Trafikte kontrol ettiği bin 652 araç sürücüsünden 311’ini rapor eden polis, 3 sürücüyü de tutukladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen 311 sürücüden 180’inin süratli, 10’unun alkollü, 1’inin sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi.

Sürücülerden 29’u cep telefonu kullanmaktan, 7'si emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edilirken, 6 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız, 4 sürücünün de sigortasız araç kullandığı, 1’inin trafik ışıklarına uymadığı belirlendi.

Polis, 73 sürücü hakkında diğer trafik suçlarından yasal işlem başlattı, 19 araç da trafikten men edildi.