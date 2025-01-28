Kıbrıs Türk Biyologlar, Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği’nin (BİO-DER) Başkanlığına Mustafa Kofalı getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre BİO-DER’in 26. Olağan Genel Kurulu Toplantısı 23 Ocak'ta yapıldı.

Toplantıda faaliyet ve mali raporların onaylanmasının ardından yetkili kurulların seçimi yapıldı.

Yeni yönetimin ilk toplantısında yaptığı görev dağılımına göre Yönetim Kurulu'nda yer alacak isimler şunlar:

"Mustafa Kofalı – Başkan, Vural Yılmaz – Genel Sekreter, Dilge Özerdem – Sayman, Feride Nur Güneş – Eğitim ve Araştırma Sorumlusu, Doğa Akkuzu – Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu, Gizem Mulla – Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu, Cemaliye Şemmedi – Dış İlişkiler Sorumlusu"

Yedek Üyeler Sedef Gürsoy Kutlu, Hasan Sarpten ve Hatice Benan olarak belirlendi.

Disiplin Kurulu'nda ise Niyazi Türkseven, Melek Keleş ve Burak Ali Çiçek görevlendirildi.

Denetleme Kurulu: Şerife Gündüz, Seral İçener, Kerem Teralı