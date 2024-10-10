Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkenin en iyi yayıncı, gazeteci, uzman ve program yapımcıları ile birlikte halkın sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Birinci, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kıbrıs Genç TV, 4 Kasım Pazartesi günü başlayacak YENİ YAYIN DÖNEMİ hazırlıklarını, çoğulcu ve bağımsız bir televizyon kanalı olma misyonunu daha ileriye taşımak, “Halkın Televizyonu” olarak yayın kalitesini yükseltmek için özveriyle sürdürüyor.

Bir süredir kanalımızın “Emrullah Turanlı’ya satıldığı” gibi bir şehir efsanesi ortada dolaşmaktır.

İşin en üzücü yanı, bu iddiayı hiç kimsenin bize sormamış olmasıdır.

Genç TV, Emrullah Turanlı’ya ya da sahibi olduğu T&T gruba satılmadığı gibi herhangi bir ortaklık da söz konusu değildir.

Daha önce tüm işletmelerle olduğu gibi etik işbirliklerinin olabileceğini söylemiştim. Bundan kastım da reklam ya da sponsorluk anlaşmaları yapabilmektir ki bunun Kıbrıs Genç TV’nin mülkiyeti, sahipliği, yönetimi ya da içeriğiyle hiçbir bağlantısı olamaz.

Kıbrıs Genç TV’nin yalnızca uydu giderleri aylık 235 bin TL’nin üzerindedir. Kıbrıs Genç TV 50’yi aşkın basın emekçisine istihdam yaratmaktır. Halkın sesini herkese duyurmak için elbette reklam ya da tanıtım anlamında etik işbirlikleri olacaktır. Bu olmazsa medyamız nasıl yaşayacaktır?

“Etik” kelimesini hiç görmeden yalnızca “işbirliği” üzerinden farklı anlamlar çıkartmak haksızlıktır.

Kıbrıs Genç TV’nin sahipliği kuruluşunda neyse, hiç değişmemiştir. Çok açık söylüyorum, yayınlarını, buradaki profesyonel ekip ve yönetim dışında kimseden talimat almadan sürdürmektedir.

Bu vesileyle bir noktaya daha değinmek isterim;

Kıbrıs Genç TV’de uzun yıllar birlikte çalıştığımız Muazzez Gazihan’ın veda mesajını da farklı anlamlar yükleyerek yorumlayanlar olması üzücüdür.

Yeni yayın dönemi, tümüyle yayıncılık disiplinleri üzerinden yeniden planlanırken, sevgili Muazzez Gazihan kendisine önerilen yayın saatleri ve program düzenlemesi noktasında farklı düşündüğünü söyleyerek, ayrılık kararı verdiğini bizlere iletmiştir. Bu karara üzülsek de saygı duyduk. Yayın akışlarıma planlamak elbette kanal yönetiminin ve editör kadronun en doğal hakkıdır. Üstelik de yeni yayın dönemi projesini üstlenmesi için sevgili dostumuz, deneyimli gazeteci Cenk Mutluyakalı’dan yardım talep ettik. Üç aylık bir yeni yayın dönemi planlama projesi için böylesi bir destek aldık, yeni yayın dönemini bu ülkenin yetiştirdiği nitelikli gazeteci ve yayıncı dostlarımızla birlikte oluşturduk.

Lütfen medyamıza sahip çıkalım, değerlerimizi koruyalım, gerçeği yansıtmayan söylentiler üzerinden genellemeci bir yaklaşımla kurumlarımızı yıpratmayalım, birbirimize bir telefon kadar yakın olduğumuzu bilelim, bir iddia varsa, soralım, konuşalım, söylentilerle hareket etmeyelim.

Kıbrıs Genç TV’ye ve nitelikli yayıncılık yapmak aşkıyla çok güç koşullarda ayakta kalmaya çalışan medyamıza eskisinden çok daha fazla ihtiyaç vardır.

Şimdi heyecanla yeni yayın dönemini bekliyoruz, 4 Kasım’dan itibaren, yine bu ülkenin en iyi yayıncı, gazeteci, uzman ve program yapımcıları ile birlikte halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz."