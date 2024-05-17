Sivil toplum kuruluşları ile medyanın iletişiminin güçlendirilmesini amaçlayan ve Türkiye İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu (İMEF) ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) tarafından Bitlis Valiliği ve Bitlis Eren Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Sivil Toplum Medya Buluşmaları’ programı Valilik toplantı salonunda düzenlendi.

Programa; Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Sivil Toplumla İlişkiler Bitlis İl Müdürü Rasim Oğur, İl Müftüsü M. Faysal Geylani, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TİMBİR Genel Başkan Vekili Av. Cüneyd Altıparmak, Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar, TİMBİR Bitlis Temsilcisi Özcan Çiriş ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan TİMBİR Bitlis Temsilcisi Özcan Çiriş, sivil toplum medya ilişkilerinin önemine değinerek katılımcılara teşekkür etti.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ise TİMBİR olarak çeşitli alanlarda projeler ürettiklerini belirterek internet medyasının gelişimine katı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Sivil toplum medya buluşmaları ile STK’ların yürüttüğü çalışmaların medyada daha da görünür hale gelmesini arzuladıklarını kaydeden Dr. Basa ev sahipliğinden dolayı Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu’na teşekkür etti. Dr. Basa, “Bitlis Valimiz çok değerli çalışmaları var. Geçmiş görevlerinde biz bunlara tanıklık ettik. Bitlis bu konuda çok şanslı. Valimizin Bitlis’te de önemli projeleri hayata geçireceğine inanıyoruz” dedi.

Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş de sivil toplum medya buluşmalarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek her zaman sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olmayı arzu ettiklerini söyledi.

Vali Karaömeroğlu: Sivil toplum kuruluşlarının öneminin giderek artıyor

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ise programda yaptığı konuşama da küreselleşme süreciyle birlikte özellikle 1980’li yıllardan başlayan ve günümüzde yaygınlaşarak devam eden sivil toplum kuruluşlarının öneminin giderek arttığını söyledi. Vali Karaömeroğlu şöyle konuştu:

“Kamu ve özel sektörden sonra üçüncü sektör olarak konumlanan sivil toplum kuruluşları birçok alanda etkin olabilmekte, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma görevlerini üstlenebilmektedirler. Ulusal ve uluslararası arenada olmazsa olmazlardan biri olan sivil toplum kuruluşları; demokrasi, ifade özgürlüğü, istihdam ve ekonomik büyüme gibi nedenlerle ülkeler için önemli aktörlerden biri haline gelmiştir. STK’lar, “Birlikten güç doğar.” ilkesiyle kurumlar ve ülkeler arasında iş birlikleri kurarak ortak çalışmalar yapar ve daha fazla iş üretilmesine katkı sağlarlar.

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 kapsamında ortaya çıkan dijital küreselleşme, sivil toplum kuruluşlarının görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmada önemli bir rol oynamıştır. Dijital teknolojilerin ve sosyal medyanın gelişimi, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal konulardaki etkinliklerini daha da artırmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarının iletişim stratejileri genellikle geleneksel medya üzerinde odaklanmış olsa da dijital dönüşümün getirdiği internet ve sosyal medya gibi platformlar, geleneksel araçlara göre daha etkili bir işlevsellik sunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının dijital platformlardaki faaliyetleri, sivil katılımı teşvik etme ve toplumsal hareketleri yönlendirme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

STK’lar ile medya iş birliğini daha da güçlendirerek sivil toplum kuruluşları, kendilerini daha iyi ifade edebilir, kurumsal görünürlüklerini artırabilir, etkin hak savunuculuğu yapabilir, küresel dayanışma sağlayabilir ve taleplerini politika yapıcılara daha hızlı iletebilirler. Bu sebeple bu tür programların düzenlenmesi önemli ve anlamlıdır.

Bu vesileyle başta Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) üyelerine olmak üzere bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyor, programın herkese hayırlı olmasını diliyorum”

PANELE GEÇİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından Sivil Toplum Medya buluşmaları paneli gerçekleştirildi. Sivil Toplum Örgütlerinin Dijital Kapasitesinin Geliştirilmesi, Dijital İçerik Üretimi, Sivil Toplum Kuruluşları Etkin Sosyal Medya Kullanımı, Sivil Toplum Kuruluşları Basın, Medya İletişimi ve İnternet Ortamında Kişisel Verilerin Korunması ve Telif konularında sunumlar yapıldı.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞTU

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Esra Kürüm’ün moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak; TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın yanı sıra, TİMBİR Genel Başkan Vekili, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Hukuk Danışmanı Av. Cüneyd Altıparmak, Birlik Haber Ajansı (BHA) Genel Müdürü Muhammet Kaçar, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Zeybek yer aldı.

Panelin sonunda ise sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin soruları yanıtlandı.