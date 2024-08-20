ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze’de ateşkes için ülkesinin hazırladığı “ara teklifi” kabul ettiğini söyledi. Blinken, karar sırasının Hamas'ta olduğu mesajını verdi.

Blinken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

BBC’de yer alan habere göre İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun görüşmede İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin bir Amerikan teklifine olan bağlılığını yinelediği belirtildi.

Görüşmelerin ardından Tel Aviv'de konuşan Blinken, ateşkes ve rehine anlaşmasına doğru ilerlemenin "şiddetli aciliyetini" vurguladı ve "asla pes etmiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı anlaşmayla ilgili Salı günü Mısır'a ve ardından Katar'a seyahat edecek.

Blinken daha önce bunun bir ateşkes anlaşması sağlamak için "belki de son fırsat" olduğunu, ABD'nin anlaşma sağlamayı umduğunu söylemişti.

İsrail yönetimi ve Hamas bugüne kadar birbirlerini olası bir ateşkesi engellemekle suçladı.

Geçen hafta Katar’da yapılan toplantılar sırasında ABD müzakerelerin devam etmesi için ümitli olduklarını söylerken Hamas ilerleme fikrinin “bir illüzyondan ibaret” olduğunu belirtti.

Hamas’a göre en temel farklılıklardan biri ateşkes sağlandıktan sonra İsrail askerlerinin Gazze’den tamamen çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili.

Diğer yandan İsrail de müzakerelerin ilerlememesinden ötürü Hamas’ı suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ı “inatçı” olmakla suçlayarak Hamas üzerinde daha fazla baskının kurulması gerektiğini dile getirdi. Netanyahu, Hamas’ın Katar’daki görüşmelere temsilci bile yollamadığını öne sürdü.

Hamas ise Netanyahu’yu “anlaşmanın önüne engeller koymakla, yeni koşullar ileri sürmekle ve savaşı uzatmakla” suçladı.

Kasım ayında üzerinde anlaşılan ve bir hafta süren ateşkes gereği Hamas 105 rehineyi serbest bırakmış, İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli de salıverilmişti.

İsrail, halen 111 rehinenin tutulduğunu ve 39’unun öldüğünün düşünüldüğünü aktarıyor.