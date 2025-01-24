Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere 34 Filistinlinin öldüğünü bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da bu ay düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerden 6'sının çocuk olduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 4 gündür devam eden saldırılarında da 12 Filistinlinin öldüğü 50 kişin yaralandığı kaydedildi.

- İsraillilerin geçen haftaki saldırılarında 17 Filistinli yaralandı

Açıklamada ayrıca Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarına da yer verildi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçen hafta Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 17 Filistinlinin yaralandığı çok sayıda ev ve aracın da hasar gördüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da bazı yolları kapatması ve kontrol noktaları nedeniyle bölgede Filistinlilerin hareket kısıtlamasıyla karşı karşıya olduğu, işlerine dahi gidemediklerine dikkat çekildi.