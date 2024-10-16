Yemen'de kolera salgını nedeniyle mart ayından bu yana 720'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) düzenlenen oturumda Yemen'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Msuya, kolera salgınının Yemen'de yayılmaya devam ettiğini, geçen mart ayından bu yana ülkede 203 binden fazla vaka tespit edildiğini belirtti.

Aynı dönemde salgın nedeniyle en az 720 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Msuya, bunların yüzde 53'ünü kadınların ve kız çocuklarının oluşturduğunu söyledi.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle ülkede birçok salgın hastalık yayılırken, 2024'ün başından bu yana kolera vakalarında da büyük oranda artış gözleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Yemen'de sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 51'i tam olarak çalışır durumda ve yüzde 36'sı sınırlı hizmet veriyor.