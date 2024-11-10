Bostancı’da Zemyem Bozkurt (K-66) ve Gazimağusa’da da Gulyalek Amanmuradova (K-51), hayatlarını kaybetti.

Polis bülteninde “ani ve gayritabii ölüm” olarak yer alan bilgilere göre, Bostancı’da sakin Zemyem Bozkurt, dün 17.00 sıralarında, kaldığı evde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

-Otel odasında ölü bulundu

Gazimağusa’da ise saat 19.00 sıralarında, Gulyalek Amanmuradova (K-51), kalmakta olduğu otel odasında ölü bulundu.

Doktorun dış muayenesinde vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtilen Amanmuradova’nın kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla otopsi yapılacak.