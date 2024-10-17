Bostancı’da sahipsiz kurt köpeğini yaralayan 74 yaşındaki adama, Veteriner Dairesi tarafından 161 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 12 Ekim’de saat 09.00 sıralarında, Bostancı’daki futbol sahasının girişinde ahşap sopayla sahipsiz kurt köpeğini yaralayan A.S.(E-74) olay polisin bilgisine gelmesiyle tutuklanmıştı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlanarak serbest bırakılan A.S.’ye Veteriner Dairesi tarafından 161 bin 744 TL tutarında idari para cezası kesildi.