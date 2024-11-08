KKTC Kurucu Meclis Üyesi, eski Bakan ve TKP eski Genel Başkanı İsmail Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ortak Türk alfabesi konusunu değerlendirdi.

Bozkurt, şunları yazdı:

"Ortak Türk alfabesi konusunda bilgi kirliliği ya da bilgi şaşırtmacası olduğunu düşünüyorum. Sürecin içinde değilim ama süreci iyi biliyorum. 29 harfli şimdiki alfabeye dokunulmayacak.. Aynen kalacak. Geriye kalan 5 harf diğer Türk halklarının

İhtiyacına yanıt veriyor.

Bunları kendim adına söylüyorum ve yapılanın doğru olduğuna inanıyorum. KKTC adına konuşmuyorum ve siyasal erkin bu konudaki -varsa- potikasını bilmiyorum."