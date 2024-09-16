Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Ursula von der Leyen'in Fransa'ya kendisi yerine başka bir aday göstermesi için baskı yaptığını iddia ederek istifa etti.

Bugün yayımladığı bir mektupla istifa kararını duyuran Breton, söz konusu lobi faaliyetlerinden "birkaç gün önce" haberdar olduğunu belirtti.

Başkan yardımcılığı için adı geçen Fransız Breton'un yeni Komisyon'da önemli bir rol olması bekleniyordu.

Breton mektubunda, "Birkaç gün önce, Kolej'in gelecekteki yapısına ilişkin müzakerelerin son aşamasında, Fracen'den ismimi geri çekmesini istediniz, hiçbir şekilde benimle doğrudan görüşmediğiniz kişisel nedenlerle, ve siyasi bir değiş tokuş olarak, gelecekteki Kolej'de Fransa için daha etkili bir portföy teklif ettiniz," ifadelerini kullanarak, "Şimdi yeni bir aday öneriyorsunuz," diyerek ekledi.

Breton, son beş yılda iç pazardan sorumlu Komisyon Üyesi olarak "ulusal ve parti çıkarlarının üzerinde" çalışmış olmanın bir "onur" olduğunu belirtti, “Ancak bu gelişmeler ışığında - kuşkulu yönetimin bir başka kanıtı olarak - artık Kolej'deki görevlerimi yerine getiremeyeceğim sonucuna vardım," açıklamasında bulundu. Breton, "Bu nedenle Avrupa Komisyonu Üyeliği görevimden derhal geçerli olmak üzere istifa ediyorum," dedi.